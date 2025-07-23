Алексей Гасилин критически высказался об игре «Краснодара» после 3:0 с «Пари НН»

Экс-нападающий «Зенита» и телеэксперт Алексей Гасилин оценил игру «Краснодара» в выездном матче 1-го тура РПЛ с «Пари НН» (3:0), который прошёл 20 июля на нейтральном поле в Казани.

«Не соглашусь, что «Краснодар» одержал самую основательную победу в туре. Кто смотрел игру — тот согласится со мной, что «Нижний Новгород» играл неплохо. А «Краснодар», если бы не забил до перерыва со штрафного, не имел много моментов. Нелепый и случайный автогол Александрова предрешил исход матча. «Краснодар» пока выглядит очень тяжело, Кордоба тяжёлый. Целостной игры от «быков» я не увидел. Ждём. И в прошлом сезоне «Краснодар» проиграл Суперкубок, а затем буксовал на старте», — сказал Гасилин в эфире телеканала «Матч ТВ».

На 40-й минуте матча «Пари НН» — «Краснодар» счёт открыл центральный защитник «быков» Диего Коста, поразивший ворота головой после подачи со штрафного от полузащитника Эдуарда Сперцяна. На 65-й минуте защитник волжан Виктор Александров отправил мяч в свои ворота, нерасчётливо отдав пас в створ мимо вратаря Никиты Медведева. Три минуты спустя Сперцян довёл счёт до крупного с передачи нападающего Джона Кордобы.

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