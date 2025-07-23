Дмитрий Лоськов: задачи у «Локомотива» тяжёлые, но без них на высоком уровне никак

Экс-полузащитник и лучший бомбардир в истории «Локомотива», советник генерального директора железнодорожников по спортивным вопросам Дмитрий Лоськов рассказал об ожиданиях московского клуба в новом сезоне.

— От нового сезона в целом какие ожидания?

— Положительные.

— Топ-3 в РПЛ и финал Кубка — посильные задачи?

— Тяжёлые. Но без цели в футболе на высоком уровне никак. Любой тренер хочет что-то выиграть с командой, — рассказал Лоськов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Напомним, прошлый сезон «Локомотив» завершил на шестом месте турнирной таблицы РПЛ.

Полное интервью с Дмитрием Лоськовым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.