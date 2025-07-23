Александр Гришин: думаю, что Мусаев даже к Суперкубку «Краснодар» не готовил

Экс-полузащитник ЦСКА и телеэксперт Александр Гришин высказался о текущем состоянии «Краснодара» по итогам 1-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «быки» 20 июля крупно обыграли в выездном матче в Казани «Пари НН» (3:0).

«Краснодар» пока тяжеловато смотрится. Мусаев готовит команду играть вдолгую. Прошлый сезон показателен. Они три тура буксовали, а потом рванули так, что их никто не догнал. Думаю, что Мусаев даже к Суперкубку команду не готовил. Он хочет, чтобы «Краснодар» сыграл, как в прошлом году. Я так думаю», — сказал Гришин в эфире телеканала «Матч ТВ».

Ранее, 12 июля, «Краснодар» под руководством главного тренера Мурада Мусаева уступил московскому ЦСКА в матче за Суперкубок России со счётом 0:1.

В сезоне-2024/2025 чёрно-зелёные стартовали в РПЛ с трёх ничьих подряд, завоевав в итоге первое в клубной истории чемпионское звание.

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