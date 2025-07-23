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Александр Гришин: думаю, что Мусаев даже к Суперкубку «Краснодар» не готовил

Александр Гришин: думаю, что Мусаев даже к Суперкубку «Краснодар» не готовил
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Экс-полузащитник ЦСКА и телеэксперт Александр Гришин высказался о текущем состоянии «Краснодара» по итогам 1-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «быки» 20 июля крупно обыграли в выездном матче в Казани «Пари НН» (3:0).

Мир Российская Премьер-лига . 1-й тур
20 июля 2025, воскресенье. 15:30 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
0 : 3
Краснодар
Краснодар
0:1 Коста – 40'     0:2 Александров – 65'     0:3 Сперцян – 68'    

«Краснодар» пока тяжеловато смотрится. Мусаев готовит команду играть вдолгую. Прошлый сезон показателен. Они три тура буксовали, а потом рванули так, что их никто не догнал. Думаю, что Мусаев даже к Суперкубку команду не готовил. Он хочет, чтобы «Краснодар» сыграл, как в прошлом году. Я так думаю», — сказал Гришин в эфире телеканала «Матч ТВ».

Ранее, 12 июля, «Краснодар» под руководством главного тренера Мурада Мусаева уступил московскому ЦСКА в матче за Суперкубок России со счётом 0:1.

В сезоне-2024/2025 чёрно-зелёные стартовали в РПЛ с трёх ничьих подряд, завоевав в итоге первое в клубной истории чемпионское звание.

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026

Видео: Стадион «Краснодара» скандирует фамилию «Га-лиц-кий»

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