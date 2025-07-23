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Лондонский клуб из АПЛ могут выселить со стадиона в 2029 году — Goal

Лондонский клуб из АПЛ могут выселить со стадиона в 2029 году — Goal
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Лондонский «Вест Хэм Юнайтед» может быть вынужден покинуть домашний стадион «Лондон Стэдиум» в 2029 году из-за чемпионата мира по лёгкой атлетике. Об этом сообщает издание Goal.

По информации источника, на прошлой неделе правительство Великобритании официально заявило о финансовой поддержке заявки на проведение чемпионата мира по лёгкой атлетике, пообещав выделить £ 35 млн (около $ 47 млн).

Отмечается, что лондонский стадион, который изначально был построен как главная арена Олимпийских игр 2012 года, по-прежнему располагает инфраструктурой для проведения легкоатлетических соревнований. Однако для проведения соревнований по лёгкой атлетике необходимо переоборудовать трибуны.

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