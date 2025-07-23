Черданцев отреагировал на смерть рок-певца Оззи Осборна

Известный футбольный комментатор и журналист Георгий Черданцев прокомментировал смерть известного британского рок-певца и музыканта Оззи Осборна.

«Он умер. Почти на сцене, как и обещал перед концертом 5 июля.

Так могут только те артисты, у которых дар Божий.

Найти последние силы, чтобы хотя бы сидя быть на сцене, спеть свой самый главный концерт и уйти…

Оззи — простой бирмингемский работяга, ставший одной из главных рок-звезд в мире. Я думаю, его все любили, потому что он был настоящий. Со всеми своими слабостями. И огромным при этом таланте. С ним уходит целая эпоха рок-музыки. А что будет взамен? Когда уйдут и те, кто был на сцене «Виллы парк» 5 июля. Не знаю. Но точно знаю, что останется саундтрек лучшего времени в жизни каждого: саундтрек нашей юности.

God bless you all…» — написал Черданцев в своём телеграм-канале.

Напомним, Осборн умер вчера, 22 июля, в возрасте 76 лет. В 2020 году у певца была диагностирована одна из форм болезни Паркинсона.