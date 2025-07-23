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Гасилин оценил возможный трансфер Файзуллаева из ЦСКА в «Истанбул Башакшехир»

Гасилин оценил возможный трансфер Файзуллаева из ЦСКА в «Истанбул Башакшехир»
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Экс-нападающий «Зенита» и телеэксперт Алексей Гасилин высказался по поводу возможного перехода 21-летнего атакующего полузащитника ЦСКА и сборной Узбекистана Аббосбека Файзуллаева в турецкий «Истанбул Башакшехир».

«Это игрок большого таланта. Не зря его признавали лучшим молодым игроком Азии. Он является одним из лидеров своей национальной команды, но ещё в прошлом сезоне потерял место в основе ЦСКА. Он ярко начал, но у Николича не подходила ему схема. Возможно, трансфер в Турцию станет для него трамплином. Думаю, что игрок и клуб довольны», — сказал Гасилин в эфире телеканала «Матч ТВ».

Ранее директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо сообщил, что Аббосбек Файзуллаев улетел в Турцию для медобследования перед возможным трансфеером. В сезоне-2024/2025 на счету футболиста 39 матчей за красно-синих во всех турнирах, три забитых гола и восемь результативных передач.

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