Гришин — о ситуации с Файзуллаевым: ЦСКА сработал отлично, игрока нужно продавать на пике

Экс-полузащитник ЦСКА и телеэксперт Александр Гришин высказался о возможном переходе 21-летнего атакующего полузащитника ЦСКА и сборной Узбекистана Аббосбека Файзуллаева в турецкий «Истанбул Башакшехир».

«При одной схеме он здорово играл, при Николиче попал не в свои условия — сезон провалил. ЦСКА сработал отлично. Говорят, что игрока нужно продавать на самом пике. Заплатили за него 500 тысяч, а продали за семь миллионов — это классная сделка для клуба», — сказал Гришин в эфире телеканала «Матч ТВ».

Ранее директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо сообщил, что Аббосбек Файзуллаев улетел в Турцию для медобследования перед возможным трансфеером. В сезоне-2024/2025 на счету футболиста 39 матчей за красно-синих во всех турнирах, три забитых гола и восемь результативных передач.

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