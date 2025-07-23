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«Бенфика» объявила о подписании полузащитника, которым интересовался «Зенит»

«Бенфика» объявила о подписании полузащитника, которым интересовался «Зенит»
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Пресс-служба «Бенфики» сообщила о подписании 25-летнего полузащитника «Палмейраса» Ричарда Риоса.

В заявлении клуба говорится, что колумбийский футболист подписал контракт с португальским клубом до 2030 года. Трансфер полузащитника обошёлся «Бенфике» в € 27 млн.

Отметим, ранее колумбийским хавбеком интересовался петербургский «Зенит». Футболист отказался от предложения клуба, так как не готов был переезжать в Россию.

Напомним, в минувшем сезоне Риос принял участие в 36 матчах во всех турнирах, где отметился четырьмя голами и четырьмя результативными передачами. Также игрок заработал девять жёлтых карточек в этих встречах.

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