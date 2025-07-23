Гасилин: Пальцев игрок сборной России, но будет ли он играть в «Спартаке» у Станковича?

Экс-нападающий «Зенита» и телеэксперт Алексей Гасилин высказался по поводу возможного перехода 24-летнего центрального защитника махачкалинского «Динамо» и сборной России Валентина Пальцева в московский «Спартак».

«Пальцев игрок сборной, но будет ли он играть у Станковича? Кажется, что это будет игрок ротации. Пара нынешних центральных защитников смотрится надёжно — тренер знает их потенциал. Но Валентин быстро спрогрессировал. Думаю, что переход в «Спартак» для него — мечта. А вот махачкалинское «Динамо» может потерять ещё одного лидера», — сказал Гасилин в эфире телеканала «Матч ТВ».

Ранее появилась информация о трансферном интересе московского «Спартака» к защитнику «Динамо» Мх Валентину Пальцеву. В сезоне-2024/2025 на его счету 34 матча во всех турнирах и один результативный пас.

За сборную России Пальцев провёл два матча.

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