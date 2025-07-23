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«В «Спартаке» оборона — самая проблемная позиция». Гришин — о возможном трансфере Пальцева

«В «Спартаке» оборона — самая проблемная позиция». Гришин — о возможном трансфере Пальцева
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Экс-полузащитник ЦСКА и телеэксперт Александр Гришин высказался о возможном переходе 24-летнего центрального защитника махачкалинского «Динамо» и сборной России Валентина Пальцева в московский «Спартак».

«Он хороший футболист, но для борьбы за чемпионство его брать рановато. Нужны другого качества футболисты. Если он перейдёт, то нужно пожелать ему удачи. В «Спартаке» оборона — самая проблемная позиция. Поэтому они ведут поиски защитников», — сказал Гришин в эфире телеканала «Матч ТВ».

Ранее появилась информация о трансферном интересе московского «Спартака» к защитнику «Динамо» Мх Валентину Пальцеву. В сезоне-2024/2025 на его счету 34 матча во всех турнирах и один результативный пас. За сборную России Пальцев провёл два матча.

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Видео: Судейство «Спартака». Бюджет «Зенита». «Динамо» Карпина. ПЛН#104

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