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Легенда «Фиорентины» Селеста Пин найден мёртвым в своём доме

Легенда «Фиорентины» Селеста Пин найден мёртвым в своём доме
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Во вторник, 22 июля, в возрасте 64 лет скончался бывший защитник «Фиорентины» Селеста Пин, об этом сообщает La Gazzetta dello Sport. По данным источника, его тело было обнаружено в доме во Флоренции родственницей, обеспокоенной отсутствием связи с экс-футболистом. Женщина сразу же вызвала полицию.

По данным источника, одна из рассматриваемых версий — самоубийство, однако правоохранительные органы не исключают и иные обстоятельства.

Пин провёл в составе «Фиорентины» девять сезонов, сыграв 200 матчей. В 1984 году он завоевал бронзу на молодёжном Евро с U21 Италии. В 2022 году был включён в Зал славы клуба.

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