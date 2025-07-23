Александр Гацкан рассказал, что ему понравилось в игре «Ростова» против «Зенита»

Бывший опорный полузащитник «Ростова» Александр Гацкан прокомментировал игру жёлто-синих в выездном матч 1-го тура РПЛ с петербургским «Зенитом» (1:2) 20 июля.

«Первый тайм, конечно, мне очень понравился, потому что было высокое давление, прессинг тремя нападающими, из чего и вышел гол. Заставили вратаря ошибиться, и Комаров разобрался очень круто. Ну и после гола вообще ничего не дали… достаточно компактно играли, в обороне 5-4-1, вообще не дали ничего создать — ну, один или два момента не очень серьёзных», — сказал Гацкан в видео, опубликованном в его телеграм-канале.

На 22-й минуте игры счёт открыл вингер «Ростова» Иван Комаров, подхвативший мяч после неточного паса голкипера «Зенита» Евгения Латышонка и отскока от нападающего Егора Голенкова. На 67-й минуте форвард сине-бело-голубых Матео Кассьерра сравнял счёт. На 79-й минуте полузащитник Андрей Мостовой с пенальти вывел петербуржцев вперёд.

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