ЦСКА даёт 900 млн рублей за Пиняева, В. Уильямс выиграла матч в 45 лет. Главное к утру

ЦСКА активировал опцию выкупа у «Локомотива» 20-летнего вингера Сергея Пиняева и договаривается о трансфере с самим игроком, 45-летняя Винус Уильямс выиграла первый матч в одиночном разряде после возвращения в теннис, российский пловец Александр Степанов завоевал второе личное золото на Универсиаде-2025. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».