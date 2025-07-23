ЦСКА даёт 900 млн рублей за Пиняева, В. Уильямс выиграла матч в 45 лет. Главное к утру
ЦСКА активировал опцию выкупа у «Локомотива» 20-летнего вингера Сергея Пиняева и договаривается о трансфере с самим игроком, 45-летняя Винус Уильямс выиграла первый матч в одиночном разряде после возвращения в теннис, российский пловец Александр Степанов завоевал второе личное золото на Универсиаде-2025. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- ЦСКА активировал опцию выкупа за Пиняева и теперь ждёт решения футболиста «Локомотива».
- 45-летняя Винус Уильямс обыграла Стирнс в 1-м матче одиночного разряда после возвращения.
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