Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

23 июля главные новости спорта, футбольные трансферы, РПЛ, теннис, плавание, UFC

ЦСКА даёт 900 млн рублей за Пиняева, В. Уильямс выиграла матч в 45 лет. Главное к утру
Аудио-версия:
Комментарии

ЦСКА активировал опцию выкупа у «Локомотива» 20-летнего вингера Сергея Пиняева и договаривается о трансфере с самим игроком, 45-летняя Винус Уильямс выиграла первый матч в одиночном разряде после возвращения в теннис, российский пловец Александр Степанов завоевал второе личное золото на Универсиаде-2025. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. ЦСКА активировал опцию выкупа за Пиняева и теперь ждёт решения футболиста «Локомотива».
  2. 45-летняя Винус Уильямс обыграла Стирнс в 1-м матче одиночного разряда после возвращения.
  3. Российский пловец Александр Степанов завоевал второе личное золото на Универсиаде-2025.
  4. Нападающий «Краснодара» перейдёт в «Ахмат» на правах аренды — источник.
  5. «Бенфика» объявила о подписании полузащитника, которым интересовался «Зенит».
  6. «Фейеноорд» может побороться со «Спартаком» за подписание Куэсты из «Галатасарая» — Конур.
  7. «Астон Вилла» выразила соболезнования в связи с кончиной Оззи Осборна.
  8. «Ливерпуль» определился с трансферной целью после вероятного ухода Кьезы из клуба.
  9. «Тоттенхэм» включился в борьбу за Родриго и хочет купить его дешевле € 90 млн — AS.
  10. CO: «Челси» может включить трёх игроков в сделку по обмену на одну из звёзд АПЛ.
  11. Женская сборная Англии переиграла команду Италии и вышла в финал Евро-2025.
  12. Анна Калинская вышла во второй круг турнира в Вашингтоне, уверенно обыграв Рахимову.
  13. Анонсированы бои Анкалаева, Двалишвили и Прохазки.
Материалы по теме
Топ-события среды: футбол, «Тур де Франс» и четвертьфиналы Лиги наций в волейболе
Топ-события среды: футбол, «Тур де Франс» и четвертьфиналы Лиги наций в волейболе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android