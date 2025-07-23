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Матео Ретеги попрощался с болельщиками «Аталанты» перед переездом в Саудовскую Аравию

Матео Ретеги попрощался с болельщиками «Аталанты» перед переездом в Саудовскую Аравию
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Форвард сборной Италии Матео Ретеги официально покинул «Аталанту» и перешёл в саудовскую «Аль-Кадисию». Перед отъездом в новую лигу он опубликовал прощальное обращение.

«Дорогие болельщики «Аталанты», от всего сердца благодарю вас за ту любовь, которую вы дарили мне в течение этого прекрасного года. Для меня было честью носить цвета такого великого клуба, как «Аталанта». Спасибо медицинскому и тренерскому штабу, работникам, отвечающим за экипировку, службе безопасности и всем, кто помогал нам расти каждый день. Особая благодарность семье Перкасси и Тони Д’Амико за доверие и предоставленную возможность. Ну и, конечно, моим одноклубникам — за то, как они меня приняли, и за те великие достижения, которых мы добились вместе. Я всегда буду носить вас в своём сердце. Буду скучать! Обнимаю вас с голом — всегда вперёд, «Аталанта!» — написал Ретеги в соцсетях.

26-летний нападающий провёл за бергамасков 49 матчей, забил 28 мячей и отдал 10 голевых передач. В сезоне-2024/2025 он стал лучшим бомбардиром Серии А, отличившись 25 раз. Его трансфер обошёлся «Аль-Кадисии» в € 67 млн, контракт рассчитан до 2028 года.

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