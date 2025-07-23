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Григорян: игра с «Балтикой» показала, что у Валерия Карпина и его «Динамо» нет плана «Б»

Григорян: игра с «Балтикой» показала, что у Валерия Карпина и его «Динамо» нет плана «Б»
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Российский тренер и телеэксперт Александр Григорян высказался об игре команд в матче 1-го тура РПЛ между московским «Динамо» и калининградской «Балтикой» (1:1).

Мир Российская Премьер-лига . 1-й тур
18 июля 2025, пятница. 20:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 1
Балтика
Калининград
0:1 Хиль – 12'     1:1 Касерес – 48'    

«Слишком хорошо «Балтика» подготовилась к матчу с «Динамо» — просто все сильные стороны соперника разоружила. Это был тренерский матч: с точки зрения тактики и настроя. Игра показала, что у Валерия Карпина и его «Динамо» нет плана «Б», он отсутствует напрочь», — сказал Григорян в эфире телеканала «Матч ТВ».

56-летний главный тренер сборной России Валерий Карпин в июне 2025 года возглавил на правах совмещения московское «Динамо». Стартовый матч сезона с «Балтикой» под руководством Андрея Талалаева бело-голубые завершили вничью со счётом 1:1.

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026

Видео: Карпин: вы думаете, что футболисты тупые?

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