Расписание матчей Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 на 23 июля

Сегодня, 23 июля, состоятся первые матчи второго квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей Лиги чемпионов 23 июля (время — московское):

20:00. «Бранн» (Норвегия) – «Ред Булл Зальцбург» (Австрия);

21:45. «Шелбурн» (Ирландия) – «Карабах» (Азербайджан).

Действующим победителем Лиги чемпионов является французский «Пари Сен-Жермен». В финале прошлого розыгрыша команда разгромила итальянский «Интер» со счётом 5:0. В составе парижан отличились Ашраф Хакими, Дезире Дуэ (дважды), Хвича Кварацхелия и Сенни Маюлу.