Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Лоськов: поколение Сёмина как будто заморозили! На таких людей равняться надо

Лоськов: поколение Сёмина как будто заморозили! На таких людей равняться надо
Комментарии

Экс-полузащитник и лучший бомбардир в истории «Локомотива», а ныне советник генерального директора железнодорожников по спортивным вопросам Дмитрий Лоськов высказался об известном российском тренере Юрие Сёмине.

— Мы в редакции поразились бодрости и стильности Сёмина.
— Их поколение как будто заморозили (смеётся)! Какими они были 20 лет назад, такими и остались. Это хорошо. На таких людей надо равняться. Нам есть к чему стремиться, — рассказал Лоськов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Сёмин за время тренерской карьеры работал в «Локомотиве», киевском «Динамо», сборной России и многих других клубах.

Материалы по теме
«Батракову рано думать о Европе». Новая роль легенды «Локомотива» Лоськова
Эксклюзив
«Батракову рано думать о Европе». Новая роль легенды «Локомотива» Лоськова
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android