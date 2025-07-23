Лоськов: поколение Сёмина как будто заморозили! На таких людей равняться надо

Экс-полузащитник и лучший бомбардир в истории «Локомотива», а ныне советник генерального директора железнодорожников по спортивным вопросам Дмитрий Лоськов высказался об известном российском тренере Юрие Сёмине.

— Мы в редакции поразились бодрости и стильности Сёмина.

— Их поколение как будто заморозили (смеётся)! Какими они были 20 лет назад, такими и остались. Это хорошо. На таких людей надо равняться. Нам есть к чему стремиться, — рассказал Лоськов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Сёмин за время тренерской карьеры работал в «Локомотиве», киевском «Динамо», сборной России и многих других клубах.