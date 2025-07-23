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Дмитрий Лоськов: побольше бы таких, как Денисов, в нашем футболе, своих

Дмитрий Лоськов: побольше бы таких, как Денисов, в нашем футболе, своих
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Экс-полузащитник и лучший бомбардир в истории «Локомотива», советник генерального директора железнодорожников по спортивным вопросам Дмитрий Лоськов ответил на вопрос о своём бывшем одноклубнике Игоре Денисове.

— Следите, как бывший одноклубник Денисов рубится за права и зарплаты детских тренеров?
— Да. И это правильно. Игорь всегда был человеком со своим мнением. Таких побольше нужно в нашем футболе, своих.

— Разделяете мнение, что детские тренеры в России получают незаслуженно мало?
— Полностью согласен, — рассказал Лоськов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Полное интервью с Дмитрием Лоськовым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

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