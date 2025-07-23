Дмитрий Лоськов: Батракова я с шести лет знаю — в него многие не верили

Экс-полузащитник и лучший бомбардир в истории «Локомотива», а ныне советник генерального директора железнодорожников по спортивным вопросам Дмитрий Лоськов высказался о хавбеке московской команды Алексее Батракове.

«Батракова я вообще с набора, с шести лет знаю. Они с моим сыном от начала до конца прошли академию «Локомотива». По Батракову сразу было видно, что мальчик будет хорошим футболистом. Просто он был маленький, щупленький, и многие в него не верили. Но у Алексея всегда была хорошая техника, светлая голова и две ноги, которыми он великолепно пользовался. Поэтому и получилось то, что мы видим на данный момент», — рассказал Лоськов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.