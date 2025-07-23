Легенда «Локомотива» Лоськов отреагировал на эффектный гол Ракова в 1-м туре РПЛ

Экс-полузащитник и лучший бомбардир в истории «Локомотива», а ныне советник генерального директора железнодорожников по спортивным вопросам Дмитрий Лоськов отреагировал на гол футболиста «Крыльев Советов» Вадима Ракова в матче 1-го тура РПЛ с «Акроном» (1:1).

«За ним-то что уже следить? Вадика мы давно знаем — он ещё в прошлом году у нас играл-забивал. Просто ему нужно больше игрового времени. Хорошо, что так удачно начал в Самаре. Только рад за него», — рассказал Лоськов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Раков является воспитанником «Локомотива» и выступает за «Крылья» на правах аренды.