Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Легенда «Локомотива» Лоськов отреагировал на эффектный гол Ракова в 1-м туре РПЛ

Легенда «Локомотива» Лоськов отреагировал на эффектный гол Ракова в 1-м туре РПЛ
Комментарии

Экс-полузащитник и лучший бомбардир в истории «Локомотива», а ныне советник генерального директора железнодорожников по спортивным вопросам Дмитрий Лоськов отреагировал на гол футболиста «Крыльев Советов» Вадима Ракова в матче 1-го тура РПЛ с «Акроном» (1:1).

Мир Российская Премьер-лига . 1-й тур
19 июля 2025, суббота. 15:30 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
1 : 1
Крылья Советов
Самара
1:0 Неделчяру – 45+1'     1:1 Раков – 56'    

«За ним-то что уже следить? Вадика мы давно знаем — он ещё в прошлом году у нас играл-забивал. Просто ему нужно больше игрового времени. Хорошо, что так удачно начал в Самаре. Только рад за него», — рассказал Лоськов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Раков является воспитанником «Локомотива» и выступает за «Крылья» на правах аренды.

Материалы по теме
«Батракову рано думать о Европе». Новая роль легенды «Локомотива» Лоськова
Эксклюзив
«Батракову рано думать о Европе». Новая роль легенды «Локомотива» Лоськова
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android