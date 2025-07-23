Лоськов считает большой проблемой для молодёжи неучастие российских клубов в еврокубках

Экс-полузащитник и лучший бомбардир в истории «Локомотива», а ныне советник генерального директора железнодорожников по спортивным вопросам Дмитрий Лоськов считает большой проблемой для молодёжи неучастие российских клубов в европейских соревнованиях.

— Отсутствие еврокубков — ещё одна беда поколения?

— Думаю, что да. Они не видят уровень, куда, к чему стремиться. В еврокубках он совсем другой, чем у нас в РПЛ.

До сих пор иногда вспоминаю эти ощущения: Лига чемпионов, гимн играет. Там другой уровень футбола — не передать словами. Поначалу-то мы оказались не готовы к этому темпу, ритму игры. Но когда освоились, уже сами в чемпионате России забивали в первые 15 минут пару голов и спокойно докатывали игру. Это всё опыт. Еврокубки — совсем другое, — рассказал Лоськов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.