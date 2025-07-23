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Лоськов назвал причину крупного поражения «ПСЖ» в финале клубного чемпионата мира

Лоськов назвал причину крупного поражения «ПСЖ» в финале клубного чемпионата мира
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Экс-полузащитник и лучший бомбардир в истории «Локомотива», а ныне советник генерального директора железнодорожников по спортивным вопросам Дмитрий Лоськов назвал причину крупного поражения «ПСЖ» в финале клубного чемпионата мира. В финале турнира парижане с разгромным счётом уступили «Челси» (0:3).

Клубный чемпионат мира — 2025 . Финал
13 июля 2025, воскресенье. 22:05 МСК
Челси
Лондон, Англия
Окончен
3 : 0
ПСЖ
Париж, Франция
1:0 Палмер – 22'     2:0 Палмер – 30'     3:0 Педро – 43'    
Удаления: нет / Невеш – 85'

— Удивили «Челси» с «ПСЖ» в финале?
— Это да, удивило. Но даже «ПСЖ» не может отыграть месяц на высоком уровне одним составом. Глядя, как они всех разрывают, я всё думал: когда же у них спад-то произойдёт? Вот на финал он как раз и пришёлся. Не хватило силёнок. Хотя в предыдущих матчах «ПСЖ» на голову всех превосходил, приятно смотреть было.

— База в Баковке до и после реконструкции — большая разница?
— Базу освежили. Тренажёрный зал шикарный построили, вынесли на улицу. Главное, поля сделали, освещение, подогрев. Великолепный газон. Питание, кухня — все условия. Только тренируйся и играй, — рассказал Лоськов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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