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Генич: «Сочи» в перспективе может возглавить Игорь Осинькин

Генич: «Сочи» в перспективе может возглавить Игорь Осинькин
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Российский комментатор Константин Генич рассказал, что следующим главным тренером «Сочи» может стать Игорь Осинькин.

«Я слышал, что, может быть, «Сочи» в перспективе может возглавить Игорь Витальевич Осинькин», — сказал Генич в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Предыдущим местом работы 60-летнего Игоря Осинькина были самарские «Крылья Советов», которые он покинул после завершения сезона-2024/2025. Самарский клуб возглавляет Магомед Адиев.

Главным тренером «Сочи» является испанский специалист Роберт Морено. «Сочи» начал новый сезон Российской Премьер-Лиги с поражения в выездном матче с московским «Локомотивом» (0:3).

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