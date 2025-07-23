Лоськов предположил, почему никто из золотого «Локо» 2000-х не тренирует на высшем уровне

Экс-полузащитник и лучший бомбардир в истории «Локомотива», а ныне советник генерального директора железнодорожников по спортивным вопросам Дмитрий Лоськов предположил, почему никто из игроков московской команды его поколения не тренирует на высшем уровне.

— Спрашивал у Юрия Палыча — спрошу и у вас: почему из золотого «Локо» начала нулевых никто не тренирует на высшем уровне?

— Не знаю, не могу ответить. Наверное, опять-таки, вопрос доверия руководителей клубов.

— Вы для себя допускаете возвращение в тренерство?

— Почему нет? Я туда стремился, учился на это. Конечно, допускаю. У меня есть что передать молодому поколению, чему научить, — рассказал Лоськов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.