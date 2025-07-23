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Лоськов: было видно, что Хвича вырастет в звезду, но руководители «Локо» посчитали иначе

Лоськов: было видно, что Хвича вырастет в звезду, но руководители «Локо» посчитали иначе
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Экс-полузащитник и лучший бомбардир в истории «Локомотива», а ныне советник генерального директора железнодорожников по спортивным вопросам Дмитрий Лоськов высказался о вингере «ПСЖ» и сборной Грузии Хвиче Кварацхелии. Напомним, ранее Хвича выступал за «Локомотив».

«Сразу было видно, что вырастет в хорошего, добротного футболиста. В звезду мирового футбола. Но тогдашние руководители «Локомотива» посчитали иначе.

Может быть, это и к лучшему — Хвича пошёл другой дорогой и попал туда, где находится сейчас. Значит, судьба такая», — рассказал Лоськов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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