Лоськов: было видно, что Хвича вырастет в звезду, но руководители «Локо» посчитали иначе

Экс-полузащитник и лучший бомбардир в истории «Локомотива», а ныне советник генерального директора железнодорожников по спортивным вопросам Дмитрий Лоськов высказался о вингере «ПСЖ» и сборной Грузии Хвиче Кварацхелии. Напомним, ранее Хвича выступал за «Локомотив».

«Сразу было видно, что вырастет в хорошего, добротного футболиста. В звезду мирового футбола. Но тогдашние руководители «Локомотива» посчитали иначе.

Может быть, это и к лучшему — Хвича пошёл другой дорогой и попал туда, где находится сейчас. Значит, судьба такая», — рассказал Лоськов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.