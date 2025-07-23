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Легенда «Локомотива» Лоськов назвал сильные качества Алексея Батракова

Легенда «Локомотива» Лоськов назвал сильные качества Алексея Батракова
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Легендарный полузащитник «Локомотива» Дмитрий Лоськов назвал самые сильные качества молодого хавбека железнодорожников Алексея Батракова.

— Что у Батракова есть такого, чего нет у других ровесников?
— Голова. У него есть видение поля, мысль. Это то, что даётся с рождения. И он от природы выдерживает нагрузки. Видно, генетика хорошая. Недаром Батраков почти в каждом матче пробегает больше всех. Ещё и в футбол при этом играет. Желаю ему только наилучшего. Дай бог, чтобы без травм.

— Не изменили его последние успехи?
— Нет, я знаю его семью с тех пор, как мальчишки ещё шестилетками были. Часто общались. Родители правильно воспитали Алексея. Поэтому успехи, комплименты не изменили Батракова — и не изменят в будущем, — рассказал Лоськов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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