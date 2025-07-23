«К сожалению, случился очередной скандал». Титов — о матче «Спартака» с «Динамо» Мх

Бывший футболист московского «Спартака» Егор Титов высказался о матче 1-го тура РПЛ, в котором красно-белые обыграли махачкалинское «Динамо» со счётом 1:0. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым (Санкт-Петербург).

«К сожалению, случился очередной скандал. Не очень понимаю, как работает VAR, как арбитры трактуют моменты. И не в первый раз в центре скандала оказался Казарцев, он как магнитом притягивает такие матчи. Хорошо, что «Спартак» выиграл, пусть и с минимальным счётом. В игре с Махачкалой всё было по делу, три очка взял сильнейший. Спартаковцы создали кучу моментов, некоторые отменённые голы можно было засчитать, один пенальти обязаны были назначать», — приводит слова Титова «Матч ТВ».

Единственный гол в матче на 37-й минуте забил нападающий «Спартака» Маркиньос.