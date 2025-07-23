Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«К сожалению, случился очередной скандал». Титов — о матче «Спартака» с «Динамо» Мх

«К сожалению, случился очередной скандал». Титов — о матче «Спартака» с «Динамо» Мх
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист московского «Спартака» Егор Титов высказался о матче 1-го тура РПЛ, в котором красно-белые обыграли махачкалинское «Динамо» со счётом 1:0. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым (Санкт-Петербург).

Мир Российская Премьер-лига . 1-й тур
19 июля 2025, суббота. 20:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 0
Динамо Мх
Махачкала
1:0 Маркиньос – 37'    
Удаления: нет / Аззи – 53'

«К сожалению, случился очередной скандал. Не очень понимаю, как работает VAR, как арбитры трактуют моменты. И не в первый раз в центре скандала оказался Казарцев, он как магнитом притягивает такие матчи. Хорошо, что «Спартак» выиграл, пусть и с минимальным счётом. В игре с Махачкалой всё было по делу, три очка взял сильнейший. Спартаковцы создали кучу моментов, некоторые отменённые голы можно было засчитать, один пенальти обязаны были назначать», — приводит слова Титова «Матч ТВ».

Единственный гол в матче на 37-й минуте забил нападающий «Спартака» Маркиньос.

Материалы по теме
«Игру «Спартака» раздувают, но ничего скандального там нет». Судейство в 1-м туре РПЛ
Эксклюзив
«Игру «Спартака» раздувают, но ничего скандального там нет». Судейство в 1-м туре РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android