Дмитрий Лоськов оценил старт «Локомотива» в новом сезоне

Легендарный экс-полузащитник «Локомотива» Дмитрий Лоськов поделился мнением о первой победе команды в новом сезоне РПЛ. Напомним, в стартовом туре железнодорожники дома обыграли «Сочи» со счётом 3:0.

«Старт всегда тяжёлый. Сборы — это одно, товарищеские игры — другое, а чемпионат — вообще третье. Сами видите, с какими трудностями столкнулись многие лидеры. Пока один-два тура не пройдут, тяжело какие-то выводы делать. Сейчас главное — начать, взять три очка. Но работать есть над чем. И есть неделя до следующей игры на исправление ошибок. Тем более во 2-м туре у нас «Краснодар», более сильный соперник. Хотя на данный момент все соперники равные — не поймёшь, кто как готов после межсезонья. Игра «Динамо» с «Балтикой» это показала: калининградцы ни в чём не уступили, а где-то даже переиграли москвичей», — рассказал Лоськов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Дмитрий Лоськов — экс-капитан «Локомотива» и самый результативный игрок в истории железнодорожников (128 голов). В составе красно-зелёных он дважды становился чемпионом России (2002, 2004), трижды выигрывал Кубок страны и дважды — Суперкубок. За «Локо» он играл в 1997–2007 и 2010–2013 годах, а в 2017-м провёл прощальный матч.