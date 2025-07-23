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«Нарядился в белый костюм. 23 года назад...» Рио Фердинанд — о подписании контракта с «МЮ»

«Нарядился в белый костюм. 23 года назад...» Рио Фердинанд — о подписании контракта с «МЮ»
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Английский защитник Рио Фердинанд вспомнил, как ровно 23 года назад подписал контракт с «Манчестер Юнайтед».

«В этот день в 2002 году я подписал контракт с самым крутым клубом мира — «Манчестер Юнайтед»! Нарядился в белый костюм… лучше пока не видел, честно говоря! 23 года назад… время летит», — написал Фердинанд 22 июля у себя на странице в соцсети Х и опубликовал фотографии со дня подписания контракта.

Фердинанду 46 лет, он выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2002 по 2014 год, провёл за команду 455 матчей, забил восемь мячей и сделал восемь голевых передач. В составе манкунианцев Фердинанд стал шестикратным чемпионом Англии, победителем Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира, двукратным победителем Кубка Футбольной лиги, четырёхкратным обладателем Суперкубка страны.

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