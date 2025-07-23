«Невероятно сложно». Игрок «Рубина» Безруков — о продолжении карьеры в европейском клубе

Полузащитник казанского «Рубина» Руслан Безруков ответил, хотел ли бы он однажды перейти в европейский клуб. Безрукову 23 года, за «Рубин» он выступает с 2022-го. Ранее Руслан продлил контракт с казанским клубом.

«Если говорить о полноценном переходе, сейчас невероятно сложно уехать в Европу в достойный клуб. Есть лишь исключения в лице Сафонова в «ПСЖ» и Головина в «Монако». Это больше как мечта. Если уезжать, то надо играть на главных ролях. Вот, например, Фёдор Смолов поехал за мечтой в «Сельту» и её исполнил: забил «Реалу» и «Барсе». Классно же? В остальном нужно придерживаться рациональности», — приводит слова Безрукова «Бизнес Online».

В составе «Рубина» полузащитник в 75 матчах забил шесть голов и отдал пять результативных передач, выиграв Первую лигу в сезоне-2022/2023. Стал известен после шутки о финансовом вознаграждении от «Краснодара» после победы над «Зенитом» (2:0) в сезоне-2023/2024. Комитет по этике РФС дисквалифицировал Безрукова на три месяца условно и оштрафовал на 100 тысяч рублей.