«Всё закономерно». Бубнов — о матче «Ахмата» с «Рубином» в 1-м туре РПЛ

Бывший футболист Александр Бубнов высказался о матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались грозненский «Ахмат» и казанский «Рубин». Встреча прошла в Грозном 20 июля. «Рубин» одержал победу со счётом 2:0. В составе казанской команды отличились нападающий Дардан Шабанхаджай и полузащитник Велдин Ходжа.

«Эта игра показала, что у Грозного хороший состав, классные игроки, там они селекцию классную провели, но нет команды. А у «Рубина» и команда есть, и Даку остался, и без Даку забивают, и в обороне играют надёжно. Поэтому всё закономерно», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».