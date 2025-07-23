«Всё закономерно». Бубнов — о матче «Ахмата» с «Рубином» в 1-м туре РПЛ
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Бывший футболист Александр Бубнов высказался о матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались грозненский «Ахмат» и казанский «Рубин». Встреча прошла в Грозном 20 июля. «Рубин» одержал победу со счётом 2:0. В составе казанской команды отличились нападающий Дардан Шабанхаджай и полузащитник Велдин Ходжа.
Мир Российская Премьер-лига . 1-й тур
20 июля 2025, воскресенье. 20:30 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
0 : 2
Рубин
Казань
0:1 Шабанхаджай – 24' 0:2 Ходжа – 51'
«Эта игра показала, что у Грозного хороший состав, классные игроки, там они селекцию классную провели, но нет команды. А у «Рубина» и команда есть, и Даку остался, и без Даку забивают, и в обороне играют надёжно. Поэтому всё закономерно», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».
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