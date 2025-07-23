«Я был напуган до смерти». Кукурелья — о Трампе на награждении «Челси» на клубном ЧМ

Защитник «Челси» Марк Кукурелья рассказал, что испугался из-за присутствия президента США Дональда Трампа на подиуме при награждении команды после победы на клубном чемпионате мира.

«Нам сказали, что по правилам Дональд Трамп должен вручить нам трофей и мы не могли его поднять, пока он не уйдёт.

Конечно, мы все стояли и ждали, когда он уйдёт, но он не хотел уходить. Более того, он посмотрел на нас и сказал: «Поднимайте его, я останусь здесь» и так далее. И я подумал: ну кто ему что скажет… Я был напуган до смерти!» — приводит слова Кукурельи журналист Жерар Ромеро в социальной сети X.

Трамп во время награждения несколько секунд стоял в первом ряду вместе с празднующими футболистами «Челси». Позднее глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино увёл политика на задний план.