Дмитрий Лоськов: уход Николича из ЦСКА удивил

Экс-хавбек «Локомотива» Дмитрий Лоськов рассказал, какие эмоции вызвала у него новость об уходе из ЦСКА после завершения сезона-2024/2025 сербского главного тренера Марко Николича.

— Знаю, что вас связывают дружеские отношения с Марко Николичем. Удивил его уход из ЦСКА?

— Конечно, удивил. Человек пришёл в команду — выиграл Кубок, занял третье место, хотя до зимней паузы они находились гораздо ниже. Но тренерская карьера непостоянна — жизнь постоянно вносит в неё коррективы, — рассказал Лоськов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Через пять дней после ухода из ЦСКА Марко Николич возглавил греческий АЕК.

Полное интервью с Дмитрием Лоськовым читайте на «Чемпионате».

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