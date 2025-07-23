«Краснодар» объявил о переходе французского полузащитника Перрена

Полузащитник Гаэтан Перрен перешёл из французского «Осера» в российский «Краснодар». Об этом сообщил официальный сайт «Краснодара».

«Гаэтан Перрен – игрок «Краснодара». Французский полузащитник подписал с «быками» трёхлетний контракт. Перрен будет выступать за чёрно-зелёных под номером 23. Добро пожаловать!» — написано в сообщении клуба.

В сезоне-2024/2025 французской Лиги 1 29-летний Гаэтан Перрен провёл 34 матча, в которых забил 10 мячей и оформил 11 результативных передач.

«Краснодар» в прошедшем сезоне впервые в истории стал чемпионом России. Команда набрала 67 очков за 30 матчей, опередив на одно очко санкт-петербургский «Зенит».