Егорычев: «Урал» — родная команда, но нужно было что-то поменять, чтобы двигаться дальше

Бывший полузащитник «Урала» Андрей Егорычев заявил, что считает родным клуб из Екатеринбурга.

Егорычев родился в Воронеже, выступал за «Урал» с 2018 по 2025 год, после чего перешёл в московскую «Родину».

— «Урал» — родная для меня команда. Болельщики и город стали для меня родными. Менять клуб всегда непросто, особенно после семи с половиной лет. Я им очень благодарен за всё! Каждому болельщику и жителю города. Иногда надо что-то поменять, чтобы двигаться вперёд.

— Предстоит как минимум две встречи с «Уралом». Что скажешь уже бывшим партнёрам при встрече?

— Кроме слов благодарности, больше ничего. Я ещё не всем написал. Старался записывать сообщения, кому-то позвонить — поблагодарить за совместный труд и работу. Конечно, я буду рад встрече. Классно, что увижусь с ребятами. Всегда рад встретиться со старыми знакомыми, — сказал Егорычев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.