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Лоськов: интернет, телефоны — бич молодёжи. Коробок настроили, а в них — никого

Лоськов: интернет, телефоны — бич молодёжи. Коробок настроили, а в них — никого
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Лучший бомбардир за всю историю «Локомотива», советник генерального директора красно-зелёных Дмитрий Лоськов рассказал о значимой проблеме детского футбола.

«Интернет, телефоны, игры — бич молодёжи. Когда всего этого не было, дети собирались во дворах и играли — летом в футбол, зимой в хоккей. И родители им показывали в этом пример — я по себе помню. А теперь все сидят в интернете, на улицу никто не выходит. Дворы пустые. Коробки настроили, а в них никого нет. Вот проблема. Откуда раньше все футболисты выходили? Со дворов. «Кожаный мяч», «Золотая шайба» — это же всё дворовые соревнования были. А теперь и нет такого почти», — рассказал Лоськов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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