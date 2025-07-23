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Экс-игрок «Спартака» Ледяхов: Пальцеву пора делать следующий шаг

Экс-игрок «Спартака» Ледяхов: Пальцеву пора делать следующий шаг
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Бывший футболист «Спартака» Игорь Ледяхов отреагировал на информацию об интересе красно-белых к защитницу махачкалинского «Динамо» Валентину Пальцеву. Ранее сообщалось, что «Спартак» ведёт активные переговоры по трансферу Пальцева за € 4-5 млн.

«Сколько уже Чернов не играет? Ему нужна игровая практика, поэтому надо искать новую команду. Чернов — не уровень «Спартака». Ему немного не хватает. Он уровень команд с 10-го места. Пальцев провёл неплохой сезон в Махачкале. «Спартак» берёт его на перспективу. Он молодой, получил вызов в сборную. Выбор очевиден. Пальцеву пора делать следующий шаг», — сказал Ледяхов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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