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Радимов: кажется, у Жерсона запас грандиозный

Радимов: кажется, у Жерсона запас грандиозный
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Российский тренер Владислав Радимов высказался о дебюте бразильского полузащитника Жерсона за санкт-петербургский «Зенит» в матче 1-го тура РПЛ с «Ростовом» (2:1).

Мир Российская Премьер-лига . 1-й тур
20 июля 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 1
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Комаров – 22'     1:1 Кассьерра – 67'     2:1 Мостовой – 79'    

«Я перед игрой был на базе на тренировке «Зенита», и Жерсон произвёл впечатление! Такой здоровый, прямо габаритный. Думаю, точно не слабее Вендела, если не сильнее. Видно, что в наш чемпионат приехал футболист высочайшего класса. И я очень хочу посмотреть Жерсона с первых минут, и особенно против «Рубина» в следующем туре, где будет ой как непросто «Зениту».

Правильно Аршавин сказал про это — вышел настоящий мастер, которому подыгрывали все остальные. Мне кажется, у Жерсона запас грандиозный. По первому матчу сложилось такое впечатление. Но мы так и про Малкома говорили в своё время. А потом, сколько времени на адаптацию может потребоваться, мы не знаем. На эмоциях может сыграть один-два-три матча, а потом привыкание к партнёрам, где-то недопонимание и что-то ещё может случиться», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

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