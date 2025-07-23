Радимов: кажется, у Жерсона запас грандиозный

Российский тренер Владислав Радимов высказался о дебюте бразильского полузащитника Жерсона за санкт-петербургский «Зенит» в матче 1-го тура РПЛ с «Ростовом» (2:1).

«Я перед игрой был на базе на тренировке «Зенита», и Жерсон произвёл впечатление! Такой здоровый, прямо габаритный. Думаю, точно не слабее Вендела, если не сильнее. Видно, что в наш чемпионат приехал футболист высочайшего класса. И я очень хочу посмотреть Жерсона с первых минут, и особенно против «Рубина» в следующем туре, где будет ой как непросто «Зениту».

Правильно Аршавин сказал про это — вышел настоящий мастер, которому подыгрывали все остальные. Мне кажется, у Жерсона запас грандиозный. По первому матчу сложилось такое впечатление. Но мы так и про Малкома говорили в своё время. А потом, сколько времени на адаптацию может потребоваться, мы не знаем. На эмоциях может сыграть один-два-три матча, а потом привыкание к партнёрам, где-то недопонимание и что-то ещё может случиться», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».