Игрок «Рубина» Безруков ответил, способен ли клуб финишировать в топ-5 РПЛ

Полузащитник казанского «Рубина» Руслан Безруков ответил, способен ли клуб финишировать в топ-5 Российской Премьер-Лиги. В прошлом сезоне казанцы заняли седьмое место в турнирной таблице.

«Если рассматривать по прошлому сезону, то мы в моменте шли очень хорошо. ЦСКА несильно опережал нас, а в итоге они взлетели до третьего места. Если бы мы не отдали несколько игр, то поборолись бы за шестёрку. В этом году нам это по силам», — приводит слова Безрукова «Бизнес Online».

Безрукову 23 года, за «Рубин» он выступает с 2022-го. Ранее Руслан продлил контракт с казанским клубом. В составе «Рубина» полузащитник в 75 матчах забил шесть голов и отдал пять результативных передач, выиграв Первую лигу в сезоне-2022/2023.