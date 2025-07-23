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Олег Иванов ответил, стал ли «Рубин» сильнее

Олег Иванов ответил, стал ли «Рубин» сильнее
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Полузащитник казанского «Рубина» Олег Иванов высказался об ощущении уверенности у команды.

— Чувствуешь, что «Рубин» стал сильнее за твоё время в команде?
— Прибавляем и чувствуется, что ещё запас есть. Был такой период, когда вернулись только, прям чувствовалось, что потеряли чуть-чуть вот эту уверенность. А сейчас она даже воплощается при том, что вот когда даже какие-то игры на жилах, и это во многом говорит о том, что я сказал — коллектив, ребята все прям сплочённые.

Даже взять вчерашнюю игру (матч 1-го тура РПЛ с «Ахматом» (2:0). — Прим. «Чемпионата»), да, было тяжеловато, но за счёт вот именно командной работы, за счёт дисциплины смогли взять этот «Ахмат», — сказал Иванов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

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