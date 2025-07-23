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Юрий Желудков остался недоволен игрой «Зенита» в матче с «Ростовом»

Юрий Желудков остался недоволен игрой «Зенита» в матче с «Ростовом»
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Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» Юрий Желудков высказался о матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором сине-бело-голубые встречались с «Ростовом». «Зенит» одержал победу со счётом 2:1.

Мир Российская Премьер-лига . 1-й тур
20 июля 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 1
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Комаров – 22'     1:1 Кассьерра – 67'     2:1 Мостовой – 79'    

«Недоволен, как выглядит «Зенит» на старте чемпионата. Разве можно так играть? Не знаю, что произошло, но первый тайм с «Ростовом» отходили пешком. Передачи назад, никакого обострения, никто не двигался. Во втором уже побежали, когда деваться было некуда. Семак сделал хорошие замены. Но это была только первая игра, хотя глаза у них не горят. Так играть нельзя!» — сказал Желудков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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