Футболист «Рубина» Безруков рассказал, как относится к критике

Полузащитник казанского «Рубина» Руслан Безруков ответил, как он относится к критике в свой адрес. Безрукову 23 года, за «Рубин» он выступает с 2022-го. Ранее Руслан продлил контракт с казанским клубом.

«Я нормально отношусь к конструктивной критике, потому что хочу развиваться, и без критики это невозможно. Просто бывают моменты, когда критика не совсем по делу и на тебя вешают всех собак в комментариях», — приводит слова Безрукова «Бизнес Online».

В составе «Рубина» 23-летний полузащитник в 75 матчах забил шесть голов и отдал пять результативных передач, выиграв Первую лигу в сезоне-2022/2023.