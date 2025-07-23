«Рома» арендовала Фергюсона у «Брайтона»

Ирландский нападающий Эван Фергюсон перешёл из «Брайтона» в «Рому» на правах аренды, сообщается на сайте итальянского клуба.

Срок арендного соглашения с 20-летним футболистом не уточняется, контракт включает опцию выкупа. По данным журналиста Фабрицио Романо, выкуп Фергюсона обойдётся «Роме» в € 40 млн.

Фергюсон будет играть в римском клубе под 11-м номером. Форвард дебютировал в основной сборной Ирландии в ноябре 2022 года и забил четыре гола в 18 матчах.

С февраля Фергюсон выступал за лондонский «Вест Хэм Юнайтед» на правах аренды. Игрок принял участие в восьми матчах «молотобойцев». По данным сайта Transfermarkt, текущая рыночная стоимость нападающего национальной команды Ирландии составляет € 25 млн.