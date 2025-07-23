Генич назвал самый сонный матч 1-го тура РПЛ

Российский комментатор Константин Генич назвал игру «Акрон» — «Крылья Советов» самым сонным матчем 1-го тура Российской Премьер-Лиги. Команды сыграли вничью со счётом 1:1. В составе «Акрона» отличился защитник Йонуц Неделчяру, за «Крылья Советов» забил нападающий Вадим Раков.

«Это был самый сонный матч этого тура. Даже 0:0 «Оренбург» — ЦСКА, по-моему, более содержательный был по моментам. У «Оренбурга» всё было повеселее, конечно, чем здесь у «Акрона» с «Крыльями», — сказал Генич в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

В прошлом сезоне чемпионата России «Акрон» занял девятое место, «Крылья Советов» — 10-е.