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Юрий Желудков предположил, кто составит конкуренцию «Зениту» в новом сезоне РПЛ

Юрий Желудков предположил, кто составит конкуренцию «Зениту» в новом сезоне РПЛ
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Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» Юрий Желудков предположил, кто составит конкуренцию сине-бело-голубым в новом сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Для «Зенита» в этом сезоне главными конкурентами будут «Краснодар» и четыре московских клуба. Хотя в том сезоне «Локомотив» шёл первым с «Краснодаром», а потом упустил. Но там играют молодые русские ребята. Им тяжеловато. А вот «Спартак» в матче с махачкалинским «Динамо» понравился! Голов назабивали, хотя их не засчитали», — сказал Желудков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, действующий чемпион России — «Краснодар».

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