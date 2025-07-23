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Экс-игрок «Урала» Егорычев высказался о замене «Торпедо» на «Оренбург» в РПЛ

Экс-игрок «Урала» Егорычев высказался о замене «Торпедо» на «Оренбург» в РПЛ
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Бывший футболист екатеринбургского «Урала» Андрей Егорычев высказался о замене московского «Торпедо» на «Оренбург» в РПЛ.

— Как экс-игроку «Урала» тебе понятен выбор по замене «Торпедо» на «Оренбург», а не «Урал»?
— Очень жаль, что не выбрали «Урал». Но уже есть данность. Ничего не сделаешь. Нужно идти вперёд. Я не буду осуждать или дискутировать на эту тему. Я не компетентен в этом. Я не работаю в структуре, которая этим занимается, — сказал Егорычев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Ранее решением контрольно-дисциплинарного комитета РФС московское «Торпедо» было исключено из числа участников Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026 из-за попыток организации договорных матчей в футбольных соревнованиях. Бюро исполкома Российского футбольного союза утвердило «Оренбург» в качестве 16-го участника нового сезона Российской Премьер-Лиги.

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