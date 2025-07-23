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Вторая команда московского «Динамо» будет играть на «Арене Химки»

Вторая команда московского «Динамо» будет играть на «Арене Химки»
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Вторая команда московского «Динамо» будет проводить домашние матчи на «Арене Химки», сообщается в телеграм-канале клуба.

«В осенней части сезона-2025/2026 вторая команда бело-голубых будет проводить домашние матчи в группе «Золото» Второй Лиги А на главном химкинском стадионе.

Первая домашняя игра «Динамо-2» стартовавшего первенства пройдёт уже на «Арене Химки». В понедельник, 28 июля, подопечные Павла Алпатова примут одноклубников из Кирова. Начало этой встречи – в 16:00.

Как и в Новогорске, вход для зрителей будет осуществляться по бесплатным электронным билетам», — говорится в сообщении.

Также домашние матчи на «Арене Химки» проводят московские «Торпедо» и «Родина».

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