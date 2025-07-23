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«Скандалы перекрыли всю нормальную жизнь». Титов — о российском футболе этим летом

«Скандалы перекрыли всю нормальную жизнь». Титов — о российском футболе этим летом
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Бывший полузащитник и капитан московского «Спартака» Егор Титов ответил на вопрос о главном событии в летнее межсезонье. Так, Титов отметил, что скандалы испортили весь обычный распорядок. Напомним, «Торпедо» был понижен в Pari Первую лигу за неделю до старта сезона в РПЛ. «Оренбург», который вылетел напрямую из высшего российского дивизиона по итогам прошлого сезона, занял в Российской Премьер-Лиге место чёрно-белых.

— Главное событие межсезонья для вас?
— Нет такого, что в Россию приехали Халк с Витселем, вернулся в родной клуб Аршавин, Тихонов забил через себя в товарищеской игре за «Енисей». Конечно, я утрирую. Скандалы перекрыли всю нормальную футбольную жизнь, команды готовились к сезону на негативе, — приводит слова Титова «Матч ТВ».

Новый сезон РПЛ стартовал 18 июля, закончится турнир 17 мая 2026-го. Действующий чемпион России — «Краснодар».

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