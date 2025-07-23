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Бубнов раскритиковал «Динамо» за игру в 1-м туре РПЛ с «Балтикой»

Бубнов раскритиковал «Динамо» за игру в 1-м туре РПЛ с «Балтикой»
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Бывший футболист Александр Бубнов высказался о матче 1-го тура чемпионата России, в котором встречались московское «Динамо» и калининградская «Балтика» (1:1).

Мир Российская Премьер-лига . 1-й тур
18 июля 2025, пятница. 20:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 1
Балтика
Калининград
0:1 Хиль – 12'     1:1 Касерес – 48'    

«Такого «Динамо», напуганного, непонятно во что играющего, все пропали, все лидеры пропали… Осипенко? Осипенко неудовлетворительно от Карпина получил. Он сказал, что вообще всеми недоволен. Сергеев — вообще его не было видно, он его в конце концов заменил. Что Нгамалё творил?! Он только обводкой занимался, никого не видел и не хотел видеть. Глебова не было видно, Фомин напуганный, Фернандес вообще «поплыл». Если бы они не выпустили Маричаля… Касерес пробил непонятно как, у него удар не получился, он подставил ногу, там вратарь уже брал, видел этот мяч, отскочил. И потом там моменты были, если бы не Маричаль, «Динамо» могло проиграть.

Поэтому ужас. За всю игру ни разу вверху не выиграли. Весь верх проиграли. Это при том, что «Балтика», она вот как играла, так и играет. Это их игра — в Первой лиге они так играли, это стиль Талалаева. И что, Карпин не знал, как они играют и что нужно делать?! Под контроль мяч они не взяли. Эти их запрессинговали, загнали», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

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