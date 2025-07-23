Кечинов: в «Спартаке» у Пальцева есть возможность вырасти в хорошего защитника

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов считает, что защитник махачкалинского «Динамо» Валентин Пальцев в случае перехода в стан красно-белых может прогрессировать. Ранее сообщалось, что «Спартак» ведёт активные переговоры по трансферу Пальцева за € 4-5 млн.

«У Пальцева есть хорошие данные — фактурный и неуступчивый, боец. В «Спартаке» у него есть возможность вырасти в хорошего защитника. Чернова же Станкович не видит в составе. Поэтому и хотят его продать. Если главный тренер не рассчитывает на футболиста, его пытаются устроить в другую команду», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.